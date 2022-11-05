هيئة الترفيه تصدر 489 ترخيصا في أكتوبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة العامة للترفيه 489 ترخيصا في أكتوبر 2022، ليصل عدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة عبر بوابتها منذ انطلاقها نحو 9100، سواء في تنظيم الفعاليات الترفيهية أو إقامة العروض أو تطوير المواهب أو تنظيم وإدارة الحشود وغيرها. وبلغ عدد تصاريح العروض الحية في المطاعم والمقاهي 151، فيما أصدرت الهيئة 190 تصريحا لتنظيم فعاليات ترفيهية، و74 لإقامة عروض ترفيهية، و17 لإدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية. تصاريح أكتوبر





23 لتنظيم وإدارة الحشود



15 لتشغيل المرافق الترفيهية



9 لبيع تذاكر الأنشطة الترفيهية



10 تراخيص للمراكز الترفيهية



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