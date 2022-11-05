شكرا لقرائتكم خبر الإطاحة بـ16,583 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في ضبط 16,583 مخالفا بمناطق المملكة خلال الفترة من 27 أكتوبر الماضي حتى 2 نوفمبر الجاري. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها، أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات





إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 16,583 مخالفا، منهم 10,007 مخالفين لنظام الإقامة 4404 مخالفين لنظام أمن الحدود 2172 مخالفا لنظام العمل



إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 321 شخصا، منهم %43 يمنيون %51 إثيوبيون %6 جنسيات أخرى



ضبط 69 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية ضبط 23 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم



إجمالي الخاضعين حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 53,366 وافدا مخالفا منهم 49,474 رجلا 3892 امرأة



إحالة 43,506 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية، للحصول على وثائق سفر إحالة 2148 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 9203 مخالفين



كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ16,583 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.