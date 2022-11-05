شكرا لقرائتكم خبر وحدة للدراجات النارية لتسريع مباشرة حوادث الرياض الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت المديرية العامة للأمن العام انطلاق وحدة الدراجات النارية بالإدارة العامة لدوريات الأمن بمدينة الرياض، التي تهدف إلى سرعة مباشرة الحوادث الأمنية والوصول للمواقع والطرق المختلفة.

وأوضح مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أن التدشين يأتي بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ومتابعته ودعمه المستمر لمنظومة الأمن.

ولفت إلى أن وحدة الدراجات النارية ستسهم في جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتعزز حضور الدوريات الأمنية الميدانية على الطرق المزدحمة ومباشرة المهام اليومية بسرعة أعلى، وتحقيق زمن استجابة أقل للبلاغات الأمنية الواردة من مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة الرياض.