وحدة للدراجات النارية لتسريع مباشرة حوادث الرياض الأمنية

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وأوضح مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أن التدشين يأتي بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ومتابعته ودعمه المستمر لمنظومة الأمن.ولفت إلى أن وحدة الدراجات النارية ستسهم في جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتعزز حضور الدوريات الأمنية الميدانية على الطرق المزدحمة ومباشرة المهام اليومية بسرعة أعلى، وتحقيق زمن استجابة أقل للبلاغات الأمنية الواردة من مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة الرياض.
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