شكرا لقرائتكم خبر تعزيز القدرات الوطنية في أنظمة كاميرات المراقبة الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويمنح المعسكر المتدربين فرصة فريدة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والتقنية، وذلك عبر توفير محتوى تدريبي مكثف تم تطويره من قبل أفضل المختصين والشركات الرائدة في المجال.وتتضمن المخرجات المستهدفة إكساب المتدرب القدرة على فهم وتحديد أنواع ومواصفات الكاميرات الذكية الملائمة لمتطلبات حالات الاستخدام المتقدمة، وتمكينه من تحديد الآليات الملائمة للإرسال والربط الشبكي، وإكسابه القدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بها.
موضوعات التدريب
- مقدمة حول أنظمة الكاميرات
- الكاميرات الرقمية الذكية
- مكونات التسجيل والربط في أنظمة المراقبة الذكية
- تصميم مخططات وضع الكاميرات الذكية
- منصات تحليل الفيديو والبيانات الضخمة
- المشروع النهائي
شروط الانضمام
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- أن يحمل المتقدم درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التقنية
- إجادة اللغة الإنجليزية
- اجتياز المقابلة الشخصية
- الالتزام بالحضور طوال فترة إقامة المعسكر
- من الأحد إلى الخميس من الـ9 صباحا وحتى الـ3 عصرا
كانت هذه تفاصيل خبر تعزيز القدرات الوطنية في أنظمة كاميرات المراقبة الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.