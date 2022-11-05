تعزيز القدرات الوطنية في أنظمة كاميرات المراقبة الذكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال أنظمة كاميرات المراقبة الذكية، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، معسكر سواهر، وهو معسكر حضوري مدته 4 أسابيع، بدءا من 13 نوفمبر الجاري حتى 8 ديسمبر المقبل.

ويمنح المعسكر المتدربين فرصة فريدة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والتقنية، وذلك عبر توفير محتوى تدريبي مكثف تم تطويره من قبل أفضل المختصين والشركات الرائدة في المجال.

وتتضمن المخرجات المستهدفة إكساب المتدرب القدرة على فهم وتحديد أنواع ومواصفات الكاميرات الذكية الملائمة لمتطلبات حالات الاستخدام المتقدمة، وتمكينه من تحديد الآليات الملائمة للإرسال والربط الشبكي، وإكسابه القدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بها.

موضوعات التدريب







مقدمة حول أنظمة الكاميرات



الكاميرات الرقمية الذكية



مكونات التسجيل والربط في أنظمة المراقبة الذكية



تصميم مخططات وضع الكاميرات الذكية



منصات تحليل الفيديو والبيانات الضخمة



المشروع النهائي



شروط الانضمام