رومان رينز يفوز بالنزال الرئيسي لكراون جول WWE على حساب لوغان بول (فيديو وصور)

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فاز المصارع رومان رينز، مساء اليوم السبت، بالنزال الرئيسي لكراون جول WWE على حساب لوغان بول ويحافظ على ألقابه.

وشهد ملعب “مرسول بارك” في الرياض، مساء اليوم السبت، منافسات المصارعة الحرة (wwe)، ضمن “كراون جول” والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعقد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أمس الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا بحضور الرئيس التنفيذي للمحتوى في WWE “تريبل إتش”، للإعلان عن تفاصيل نزال “كراون جول” والذي يشهد مشاركة “لوجان بول” والذي يتواجد في المملكة لأول مرة، حيث يواجه المصارع الشهير “رومان رينز”.

وحقق برون سترومان يحقق الفوز على العملاق أوموس في نزال كراون جول WWE، كما استطاعت بيانكا بيلير الحفاظ على لقب RAW السيدات بعد فوزها على بايلي.

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Source akhbaar24

