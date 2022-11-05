انطلاق فعالية “كات ووك” في المدينة المنورة للتوعية بحماية النمر العربي

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المناطق_واس

انطلقت اليوم في المدينة المنورة فعالية “كات ووك” التي تنظمها أمانة منطقة المدينة المنورة للتوعية بأهمية المحافظة على القطط البرية والنمر العربي من الانقراض بمشاركة عدداً من الجهات الأمنية والخدمية وأكثر من 3000 متطوع ومتطوعة وذلك بالحي التراثي بحديقة الملك فهد.

وقطع المشاركون من مختلف شرائح المجتمع في الفعالية مسافة 7 كيلومترات لدعم الحملة التي تُعنى بحماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرَّضة للانقراض من أبرزها النمر العربي.

وتهدف مسيرة “كات ووك” لتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية من خلال تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق إذ تُسهم الفعالية في استشعار فوائد الرياضة الخارجية وأهميتها على الصحة البدنية والنفسية وهي مسيرة توعوية تقام سنوياً.

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Source almnatiq

