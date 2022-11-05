عمر العازمي يقتنص ذهب الكاراتيه وزن -67 كجم بالألعاب السعودية  

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نجح لاعب النصر عمر العازمي في حصد الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه وزن -67 كجم بعد فوزه على لاعب الهلال فهد الخثعمي في النهائي، في إطار دورة الألعاب السعودية.

وشهدت منافسات اليوم من دورة الألعاب السعودية، اقتناص البطل حسن اليوسف الميدالية الذهبية في منافسة “المبارزة – سلاح الشيش” بعد تفوقه على زميله في نادي النور مهدي القروص، فيما حصد لاعب نادى النور علي آل عبدالغني الميدالية الذهبية في منافسة رمي الرمح، بتحقيق رقم 69.18 متر.

وكان لاعب الهلال عطية الشمراني اقتنص الميدالية الذهبية في منافسات 110 متر حواجز، بينما لاعب نادي الهلال محمد داوود تولو حصد الميدالية الذهبية ضمن منافسات دفع الجلة بعد تحقيق رقم وقدره 19.15 متر.



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Source akhbaar24

