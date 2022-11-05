الأخضر للريشة الطائرة للشباب والناشئين يشارك في بطولة العرب وبطولة غرب آسيا

︎

.



شارك بعثة المنتخب السعودي للريشة الطائرة للشباب والناشئين من الرجال والسيدات في بطولة العرب وبطولة غرب آسيا التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 5 إلى 11 من الشهر الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات هي: سوريا والعراق والكويت والأردن والإمارات ولبنان والبحرين وفلسطين.

ويمثّل المنتخب في فئة الرجال ستة لاعبين هم: ريان المخيمر وعبدالعزيز المقهوي ويزن صائغ وفهد المالكي وعبدالعزيز سردار وعبدالله الدوسري، ولفئة السيدات ست لاعبات هن: منتهى العصيمي وميعاد العصيمي وحلا زيدان ونورة النويس والبتول المطيري وميلاف الطوالة، حيث تضم البطولتان منافسات الفردي والزوجي التي ستلعب وفقًا لنظام خروج المغلوب.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

