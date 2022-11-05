بعد إسقاط أتالانتا.. نابولي ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي 

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واصل فريق نابولي نتائجه الرائعة في الدورى الإيطالي بالفوز على مضيفه أتالانتا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم علي ملعب “جيويس”، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة.
وسجل أهداف المباراة، بالنسبة لنابولى كل من فيكتور أوسيمين، وإليف إلماس في الدقيقتين 23 و35 من زمن اللقاء، فيما سجل أديمولا لوكمان هدف أتالانتا الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 19.
بتلك النتيجة رفع نابولى رصيده إلى 35 نقطة متصدرًا جدول الترتيب العام، فيما توقف رصيد أتالانتا عند 27 نقطة في المركز الثاني.
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Source akhbaar24
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