“السومة” يتصدَّر قائمة أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلاً لركلات الجزاء في الدوري “السعودي”

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كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عن أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلاً لركلات الجزاء خلال المباريات في تاريخ الدوري السعودي.

وتصدَّر القائمة السوري عمر السومة لاعب الأهلي، والمعار حاليا إلى نادي العربي القطري؛ إذ نجح في تسجيل 33 ركلة جزاء في الدوري السعودي.

وجاء في المركز الثاني المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد، الذي سجَّل 28 ركلة جزاء. واحتل المركز الثالث الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب الهلال السابق، بـ24 ركلة جزاء في دوري المحترفين.

وجاء رابعًا الأرجنتيني إيميليو زيلايا؛ إذ نجح اللاعب في تسديد 23 ضربة جزاء، في حين تمكن البرازيلي إلتون خوزيه لاعب النصر والفتح السابق من تسجيل 20 ضربة جزاء في الدوري السعودي.

وانتهت منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي بتصدُّر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، ثم الهلال بـ17 نقطة في المركز الرابع.

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Source almnatiq

