قبل المونديال بـ 15 يومًا.. ناجلسمان يكشف طبيعة إصابة الكندي ديفيز

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أوضح مدرب بايرن ميونخ جوليان ناجلسمان، طبيعة إصابة لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز، اليوم السبت، خلال مواجهة هيرتا برلين في الدوري الألماني، وذلك قبل 15 يومًا على انطلاق مونديال قطر 2022.

وكان فريق بايرن ميونخ حقق فوزا صعبًا على مضيفه هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الألماني.

وغادر الظهير الكندري أرض الملعب في الدقيقة 64، وسط مخاوف من عدم قدرته على المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر.

وقال جوليان ناجلسمان في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” إن ديفيز يعاني تمزق في الألياف العضلية على الأقل، مشيرًا إلى خضوعه لفحوصات طبيبة للوقوف على مدى قوة إصابته ومدة غيابه.

وسيتابع الجهاز الفني للمنتخب الكندى فحوصات ديفيز لمعرفته مدى قدرته باللحاق بمنافسات المونديال، خاصة أنهم يعولون على تألقه كثيرًا في المجموعة السادسة التي تضم كل من كرواتيا، وبلجيكا والمغرب.



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Source akhbaar24

