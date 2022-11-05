عبر 3 مطارات.. “الخطوط السعودية” تخصص 780 رحلة لنقل الجمهور الرياضي إلى الدوحة

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خصصت الخطوط السعودية أكثر من 780 رحلة مجدولة وإضافية ترددية لنقل الجمهور الرياضي بين المملكة والدوحة لحضور مباريات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 عَبْر مطارات الرياض وجدة والدمام بسعة مقعدية تجاوزت 254 ألف مقعد.
وأوضحت أنها وفرت طوال فترة البطولة لأصحاب الرحلات الترددية اليومية إمكانية الوصول والعودة في نفس اليوم دون الحاجة إلى الإقامة في الفنادق والاكتفاء بالأمتعة الشخصية فقط داخل الطائرة، كما يمكن للمسافرين من وإلى مطار حمد الدولي إمكانية اصطحاب الأمتعةِ المُعايَنةِ.
وحددت 3 صالات للمغادرين تشمل صالة 3 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، فيما يُسمح للمسافرين عَبْر الرحلات الترددية بإصدار بطاقتَيْ صعود الطائرة لرحلتَي الذهاب والعودة استثنائياً مهما كانت المدة بين الرحلتين تسهيلاً لإجراءات السفر واختصارًا للوقت.
يُشار إلى أن الهيئة السعودية للسياحة أطلقت في وقت سابق منصة “حاضرين” لتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين والسيّاح داخل المملكة الراغبين في حضور مباريات كأس العالم.
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Source akhbaar24
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