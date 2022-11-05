سحب 176 عينة زراعية عشوائية من أسواق عسير

أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، بالتعاون مع إدارة سلامة المنتجات الزراعية، سحب 176 عينة عشوائية من منتجات المزارع الجاهزة للتسويق، ومن بعض الأسواق خلال الفترة من فبراير - اكتوبر 2022م، وأظهرت نتائج تحليل تلك العينات خلوها من وجود نسب أعلى من الحد المسموح به، ووجود عينة واحدة من العينات التي تم سحبها في شهر يونيو، تحتوي على نسب أعلى من المسموح به.

وأشاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني، بجهود الفرع والمكاتب والوحدات التابعة له، في التوعية بالمبيدات وأهمية الاستخدام الآمن لها، وذلك من خلال الزيارات الميدانية والمكتبية، ومن خلال المهرجانات الزراعية.

وقال الويمني في رده على استفسار «دوت الخليج»، عن شكوى بعض المواطنين من وجود آثار وروائح مبيدات أومواد علاجية على بعض المحاصيل الزراعية، إن الفرع يولي الاهتمام بسلامة وجودة المنتجات الزراعية أهمية كبيرة، فضلا عن الرقابة على بقايا المبيدات في المنتجات الزراعية التي يقوم بها الفرع، بالتعاون مع إدارة سلامة المنتجات الزراعية بالوزارة.

وأضاف الويمني بأنه تم خلال الفترة القريبة الماضية، تشغيل مختبر متبقيات المبيدات التابع للفرع، والذي يمكن من خلاله الاستفادة من زيادة عدد عينات المنتجات الزراعية، التي يتم تحليلها، موضحا أنه في حال وجود مثل هذه المخالفات، يتم ضبطها والرفع بها للوزارة لإقرار العقوبة المناسبة، وفق ما ورد في جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بذلك.