وأشاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني، بجهود الفرع والمكاتب والوحدات التابعة له، في التوعية بالمبيدات وأهمية الاستخدام الآمن لها، وذلك من خلال الزيارات الميدانية والمكتبية، ومن خلال المهرجانات الزراعية.
وقال الويمني في رده على استفسار «دوت الخليج»، عن شكوى بعض المواطنين من وجود آثار وروائح مبيدات أومواد علاجية على بعض المحاصيل الزراعية، إن الفرع يولي الاهتمام بسلامة وجودة المنتجات الزراعية أهمية كبيرة، فضلا عن الرقابة على بقايا المبيدات في المنتجات الزراعية التي يقوم بها الفرع، بالتعاون مع إدارة سلامة المنتجات الزراعية بالوزارة.
وأضاف الويمني بأنه تم خلال الفترة القريبة الماضية، تشغيل مختبر متبقيات المبيدات التابع للفرع، والذي يمكن من خلاله الاستفادة من زيادة عدد عينات المنتجات الزراعية، التي يتم تحليلها، موضحا أنه في حال وجود مثل هذه المخالفات، يتم ضبطها والرفع بها للوزارة لإقرار العقوبة المناسبة، وفق ما ورد في جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر سحب 176 عينة زراعية عشوائية من أسواق عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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