الأمانة: ازدحام بوابة متنزه سقام سببها العزاب

تعتبر حديقة الملك فهد والمعروفة بـ «غابة سقام» متنفسا للأهالي، حيث تشهد إقبالا وكثافة من الزوار خاصة خلال إجازة نهاية الأسبوع، فيما يرى الزوار والمتنزهون أن مدخل الحديقة يشهد ازدحاما وتكدس السيارات خلال أيام الخميس والجمعة والسبت مطالبين بفتح بوابات الدخول الأخرى لتسهيل دخول السيارات.

ويشكّل متنزه الملك فهد بنجران أيقونة للسياحة والترفيه بالمنطقة بما يحتويه من مسارات رياضية ومجاميع ألعاب ونوافير مياه، وحديقة النافورة، ومسطحات خضراء تتجاوز 8 مسطحات، بمساحة تقدر بـ650 ألف متر مربع، فيما يبلغ طول المسار الرياضي الحديث المخصص للمشي وركوب الدراجات 2.50 كم، وممشى خرساني نُفّذ وفق أعلى معايير الجودة والأنماط الحضارية الحديثة بطول 2.3 كم، إضافة إلى ممشى ترابي بطول 761م، وممشى ترابي آخر بطول 395م، خصصت للمشي بين أحضان الطبيعة.

وأوضحت أمانة نجران لـ «دوت الخليج» أن أيام الخميس والجمعة والسبت يكون فيها إقبال وكثافة من الزوار والمتنزهين مرتادي المتنزه، حيث يتم تنظيم السير ومنع دخول العزاب من خلال بوابة العوائل مما يؤدي إلى وجود ازدحام وتعطيل في حركة السير ويتم التعامل مع تلك الحالة بالتواصل مع الجهات المختصة (المرورـ الدوريات الأمنية) وعمل اللازم من قبلهم، حيث يتم فتح بوابة الضيوف في حال وجود ازدحام وتكدس في بوابة العوائل وتسهيل دخولهم عبر تلك البوابات لمنع تعطيل السير أثناء إجازة عطلة الأسبوع وأيام الإجازات والمناسبات السنوية.

ويقول المواطن علي اليامي، إن متنزه الملك فهد من أجمل الأماكن التي توجد في الجهة الجنوبية في منطقة نجران، وهو من المتنزهات السياحية المهمة والمفضلة لسكان المنطقة ومقصد للزوار ويتميز بالمناظر الطبيعية الخضراء.

وقال المواطن منصور صالح، إن غابة سقام من أهم الحدائق الحيوية في نجران والتي تشهد كثافة الزوار خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، حيث لا بد من فتح مزيد من البوابات الأخرى حتى يتم تسهيل دخول السيارات وفك الازدحام.