احتواء حريق محطة وقود المدينة

تمكنت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة من محاصرة حريق نشب في محطة وقود في أحد الأحياء وأحد الطرق الحيوية بالمدينة ومنع امتداده إلى بعض المحال والمباني السكنية من خلال تطبيق الطرق الوقائية في مباشرة مثل هذه الحرائق.

ونجحت فرق الدفاع المدني في إخماد الحريق الذي اشتعل الخميس في ناقلة وقود أثناء التفريغ، لحظة تواجد عدد من المتسوقين وبعض المركبات، وعملت الفرق ال10 من السيطرة على الحريق وإخماده خلال اقل من ساعتين منذ مباشرة الحريق.

وكان للدفاع المدني تجارب بإخماد الحرائق داخل محطات الوقود، حيث سبق الحادث حادث آخر صادف بيوم الخميس من ديسمبر 2019م، ولا يبعد عن الحادث الأول سوى 4 كلم تقريبا تمت السيطرة عليه داخل المحطة ومحاصرته باستخدام الرغوة والفرق المساندة دون إصابات.

وأوضح الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة بعد السيطرة على الحريق أن الفرق سيطرت على حادث الناقلة، وجرى تكثيف عدد الفرق المشاركة في محاصرة النار وعزلها عن بقية أجزاء المحطة وعن الأحياء المجاورة، حيث تم احتياطا إخلاء عدد من المباني السكنية المجاورة من سكانها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة الحدث، ونتج عن الحادث إصابتين من العمالة بالمحطة، تم تقديم الإسعاف اللازمة لهما.