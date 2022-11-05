12 ألف نبتة آمنة بديلا للسكر

وحول زراعة هذا النوع من النبات النادر، قال المزارع حمد آل غرير أبو منصور إن نبتة الاستفيا هي البديل الآمن والصحى للسكر، وهو نبات عشبي معمر يتميز باحتواء أوراقه على مجموعة من المركبات الطبيعية التى لها قوة تحلية، ولها خصائص تغذوية وعلاجية، وهي مادة آمنة، مقارنة بالمُحليات الصناعية المتوفرة.
مشيرا إلى بدء زراعته في 2019، وتمت زراعة أكثر من 12 ألف نبتة ستكون داعما قويا وكبيرا ورافدا للمزارع الأخرى والمزارعين بالمنطقة وخارجها.
واصل أبو منصور حديثه قائلا إن نبتة الاستفيا يستخدمها الإنسان بصورة نقية وآمنة 100% فى شكل مسحوق أخضر عشبي يعتبر من أفضل الاستخدامات الصحية، لأنها تمر بمراحل استخلاص حتى لا تفقد عناصرها المغذية والمفيدة للإنسان، كما تستخدم في شكل مسحوق أبيض مستخلص شبيه بالسكر العادى أو تستخدم في شكل مستخلص سائل.
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