سيدات الهلال يحصدن ذهبية كرة الصالة بعد الانتصار علي اليمامة بالألعاب السعودية 

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حقق فريق الهلال لكرة الصالات “سيدات” الميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب السعودية 2022، وذلك بعد انتصاره على نظيره اليمامة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت.

يشار إلى أن دورة الألعاب السعودية تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، ويتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية.



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Source akhbaar24

