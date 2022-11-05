شاهد.. العوائد الاقتصادية بعد إنشاء أول مصنع أغشية تناضح عكسي للمياه المحلاة في المملكة

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قال محمد آل الشيخ، مدير المحتوى المحلي بمؤسسة تحلية المياه المالحة، إن هناك العديد من العوائد الاقتصادية على الناتج المحلي بعد إنشاء أول مصنع أغشية تناضح عكسي للمياه المحلاة في المملكة.
وأضاف آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية نت”: أن هناك عائد اقتصادي أكثر من مليار و 200 مليون على الناتج المحلي في الـ 5 سنوات الأولى، موضحا أن الهدف من إنشاء المصنع توطين صناعة الأغشية.
وتابع: نسعى لتوطين صناعة تحلية المياه التي تسهم في تعزيز و
المحلي باستحداث صناعات جديدة من خلال إنشاء مصانع للشركات العالمية داخل المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق عبر توفير منتجات وطنية مستدامة وذات كفاءة عالية وموثوقية وتطويرها من خلال أبحاثها وابتكاراتها مع شركائها.
شاهد.. خبير أمني: مكاتب استقدام #العمالة_المنزلية تستغل #المواطنين— صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) November 5, 2022
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Source almnatiq
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