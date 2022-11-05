لاعب طائرة الهلال لـ “سبورت 24”: بإذن الله نفوز أمام “الأهلي”

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أبدى لاعب فريق كرة الطائرة بنادي الهلال، وليد العتيبي، جاهزيتهم للفوز أمام الأهلي في نهائي منافسات الكرة الطائرة بدورة الألعاب السعودية. وقال العتيبي، في تصريحات خاصة لـ “سبورت 24″:”مستعدون للمباراة فهي لها طابع خاص وإن شاء الله الفوز يكون من نصيبنا بإذن الله وطبيعة كرة الطائرة بين الهلال والأهلي تكون المباريات قوية”. وأتم لاعب فريق كرة الطائرة بنادي الهلال تصريحاته بقوله:”مستعدون للمباراة وإن شاء الله نرى تواجد الجماهير في المدرجات لدعم

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