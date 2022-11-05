علي آل عبدالغني يحصد ذهبية “رمي الرمح” بالألعاب السعودية 

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حصد لاعب نادى النور علي آل عبدالغني الميدالية الذهبية في منافسة رمي الرمح، بتحقيق رقم 69.18 متر، في إطار دورة الألعاب السعودية 2022.

وكان لاعب الهلال عطية الشمراني اقتنص الميدالية الذهبية في منافسات 110 متر حواجز، بينما لاعب نادي الهلال محمد داوود تولو حصد الميدالية الذهبية ضمن منافسات دفع الجلة بعد تحقيق رقم وقدره 19.15 متر.

يشار إلى أن دورة الألعاب السعودية تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، ويتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية.



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Source akhbaar24

