عماد المالكي يحصد ذهبية الكاراتيه في دورة الألعاب السعودية

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حقق لاعب الهلال عماد المالكي، مساء اليوم السبت، الميدالية الذهبية في الكاراتيه تحت 60 كجم في منافسات دورة الألعاب السعودية.

وحصد عماد المالكي الذهب بعدما هزم زميله في سعود البشير خلال نهائي منافسات الكاراتيه، ليتوج بالذهبية والمليون ريال.



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Source akhbaar24

