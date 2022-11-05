أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في رد لها على تساؤل حول شرعية استيراد شجرة الكريسماس، تزامنًا حينها مع احتفالات أعياد الميلاد، إنه يمنع استيراد شجرة الكريسماس بشكل نهائي. وعللت هيئة الزكاة السعودية، بأن منع استيراد شجرة الكريسماس يأتي بسبب اعتبارها تمثل شعارات ديانات غير الإسلام.



كانت هذه تفاصيل خبر الزكاة والضريبة والجمارك: استيراد شجرة الكريسماس ممنوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.