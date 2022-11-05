16 ألف ريال غرامة بيع الحطب والفحم المحليين

مع دخول فصل الشتاء، تكثف القوات الخاصة للأمن البيئي من حملاتها الميدانية للحد من الاحتطاب والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة.
حيث أوضح الأمن البيئي عبر حسابه على "تويتر"، أن بيع الحطب والفحم المحليين مخالفة تصل عقوبتها إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب. داعيا إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بكافة مناطق المملكة.
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