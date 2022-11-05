شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يعود إلى تدريبات الاهلى الجماعية بعد تخلصه من الإصابة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عاد اللاعب عمار حمدي، نجم وسط الأهلى المصري، إلى تدريبات الفريق الجماعية، بعد فترة غياب قرابة 8 أشهر، حيث أصيب اللاعب فى شهر فبراير الماضي بالرباط الصليبي، خلال تدريبات الفريق الإستعدادية لمواجهة مونتيري المكسيكي، فى الدور ربع النهائى من كأس العالم للأندية، والذي فاز بها المارد الأحمر بهدف نظيف.

وتعد عودة عمار حمدي بمثابة نقطة قوة للفريق الأحمر، فى ظل إصابات عمرو السولية المتكررة منذ الموسم الماضي، وإنخفاض المعدل البدني للاعب بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، ولكن تبقي مشاركة اللاعب أمرًا صعبًا فى الفترة المقبلة، على الرغم من جاهزية اللاعب من الناحية الطبية.



كولر يفضل خروج اللاعب للإعارة

وأشارت تقارير صحفية من داخل النادي الأهلى أن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، يفضل خروج اللاعب على سبيل الإعارة فى الفترة المقبلة، خاصة بعد أن تلقي اللاعب عرضًا للإعارة فى يناير القادم من الإتحاد السكندي، والتى تجمعه علاقة طيبة مع مسئوليه.

يأتي ذلك ليس لعدم حاجة الفريق الفنية للاعب، بل من أجل منحه فرصة أفضل للعب بصورة أساسية والعودة إلى مستواه، مثلما حدث مع لاعبه المعار إلى فيوتشر كريم نيدفيد، ومن ثم يعود الثنائي إلى الفريق فى نهاية الموسم الجاري، حيث من المتوقع ان تكون إعارة اللاعب لمدة 6 أشهر فقط.



أسباب تمسك الأهلى بعدم بيع اللاعب!

ويغلق النادي الأهلى الباب أمام رحيل اللاعب بصورة نهائية، لا سيما أن اللاعب أحد المواهب الشابة فى الفريق، والتى تألقت بشكل ملحوظ قبل إصابته، كما أن اللاعب يجيد اللعب فى مركز الظهير الأيمن، والجناح الأيمن، إضافة إلى قدرته اللعب فى مركز الوسط الهجومي، مما يجعل اللاعب يمتاز بالمرونة التكتيكة، الأمر الذي يفضله أي مدرب.