شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يكشف عن طموحه مع الزمالك بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الحالى لنادي الزمالك، عن رغبته القوية بالتتويج مع الفارس الأبيض بدوري ابطال إفريقيا هذا الموسم، خاصة أن هذا اللقب يمثل حلمًا خاصًا للجماهير، لا سيما أن هذا اللقب غائب عن خزائن الفريق منذ أكثر من عشرين عامًا، الأمر الذي يجعل الفوز بالبطولة يمثل طابعًا خاصًا للجميع.

وأضاف أن الجهاز الفني والفريق يركز على البطولة بشمل كبير فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى سعيه للحفاظ على لقب الدوري مع الفريق للموسم الثالث على التوالي، لتأكيد أفضلية الزمالك فى الساحة المصرية والأفريقية، الشئ الذي سيسعي جاهدًا لتحقيقه مع الفريق الأببض.



فيريرا يتحدث عن المنافسة على الدوري

ومن جانبه يري المدرب البرتغالي أن فريقه الأفضل فى مصر بالوقت الحالي، فعلى الرغم من خسارته للسوبر المصري أمام النادي الأهلى، إلا أنه ما زال بطلًا لمسابقتي الدوري والكأس، الأمر الذي لم يتحقق بالصدفة كما يشير البعض، ومن ثم فإن فريقه قادرًا فى الحفاظ على لقب الدوري المصري هذا الموسم، حتى بعد أن تعثر الفريق أمام إنبي فى الجولة الأخيرة.



الزمالك يقرر خوض كأس الرابطة بالناشئين

وذكر مصدر مسئول بنادي الزمالك أن الفريق سيشارك فى كأس الرابطة القادم بمجموعة من اللاعب الشباب، إضافة إلى اللاعبين الذين لما يشاركوا فى مسابقتي الدوري المحلى ودوري أبطال افريقيا، تجنبًا لضغط المباريات وحتى يشاهد الجهاز الفنى أكبر قدر من عناصر الفريق الشابة.