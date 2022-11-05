شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يرفض انضمام نجم النصر إلى منتخب بلاده والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يرغب في عدم مشاركة لاعب الفريق مع منتخب بلاده.

وأشارت تقارير في وقت سابق، أن جيسلان كونان لاعب العالمي، سيكون ضمن اختيارات المنتخب الإيفواري في فترة التوقف الدولي.

جارسيا يفضل استمرار كونان ضمن صفوف الفريق

وأوضحت التقارير، أن جارسيا يتجه لرفض التحاق المحترف الإيفواري جيسلان كونان بمنتخب بلاده خلال الفترة المقبلة، للاستفادة منه بالمعسكر المقبل.

وتابعت: "المدرب الفرنسي يفضل استمرار اللاعب الإيفواري مع الفريق وخوضه وديات معسكر أبوظبي المقبل، استعدادًا لاستئناف دوري روشن السعودي".

جارسيا يمنح لاعبي النصر من التدريبات السبت

من ناحية أخرى قرر رودي جارسيا، منح لاعبي الفريق راحة سلبية اليوم السبت من التمارين، على أن يتم استئناف التدريبات يوم الأحد بحصتين صباحية ومسائية.

وواصل فريق النصر، تدريباته اليومية مساء أمس الجمعة، خلال فترة التوقف، بسبب تحضيرات المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، لمنافسات كأس العالم 2022.

واشتمل مران العالمي على تدريبات لياقية، ثم تمارين للجري، كما خصص مدرب الفرق فقرة تقسيم بين اللاعبين على كامل الملعب.