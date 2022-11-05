“الصحة” توصي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية بأخذ اللقاح

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المناطق_الرياض
أوصت وزارة الصحة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية بأخذ اللقاح؛ نتيجة الخطر المضاعف لإصابتهم بهذا المرض، نظراً لضعف الجهاز المناعي لديهم.
وبينت الوزارة أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، والنساء الحوامل، والمصابون بالأمراض المزمنة مثل السكري، وأمراض الصدر (الربو)، وأمراض القلب.
وكانت “الصحة” أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، وتستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي،
وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت فعاليته لسنين طويلة في جميع دول العالم.
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Source almnatiq
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