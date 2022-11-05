“رينارد” يُخفي معالم التشكيل الأساسي لودية “آيسلندا”

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أخفى المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد، التشكيل الذي سيخوض به مباراته الودية أمام نظيره الآيسلندي.

وعمد رينارد، وفقًا لـ “الرياضية”، خلال التقسيمة، إلى إجراء الكثير من التعديلات، وإدخال اللاعبين بالتناوب في التشكيلين الأساسي والاحتياطي، دون التركيز على أسماء بعينها.

ويستعد الأخضر لخوض وديته الرابعة في المرحلة الثالثة أمام منتخب آيسلندا يوم غد الأحد على استاد محمد بن زايد – أبوظبي.



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Source akhbaar24

