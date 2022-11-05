رئيس الاتحاد الآسيوي يؤكد دعمه لمونديال قطر 2022: سيُحقق نجاحًا رائعًا

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أكد سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساندته لدولة قطر والفيفا حول استضافة كأس العالم 2022، مُشيرًا إلى دعمه الكامل من أجل ضــمان نجاح المونديال المُقام في قطر هذا العام.

وقال سلمان بن إبراهيم آل خليفة، مُعلنا وقوفه بجانب قطر في استضافة مونديال العالم 2022: “تعود كأس العالم إلى قارة آسيا بعد غياب لـ20 عامًا وتقام في وقت صعب يتعافى فيه العالم من آثار جائحة كورونا”.

وأكمل: “الجهود الاستثنائية المبذولة في دولة قطر ستضمن أن كأس العالم ستحقق نجـــاحًا رائعًا، ونجاح كأس العالم في قطر هو ضرورة كبيرة حاليا، كما أنه لا توجد أي رياضة أخرى تمتلك مثل هذه القدرة الرائعة على جمعنا بروح الإيجابية والمتعة والحماس والتفاؤل”.

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Source almnatiq

