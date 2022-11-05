شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات إيجابية فى أزمة كهربا مع الزمالك واللاعب فى طريقه للمشاركة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت تقارير صحفية مصرية فى الساعات الاخيرة، أن النادي الأهلى قام بصرف مستحقات لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" ومقدم التعاقد الجديد، حيث أفادت بأن الفريق الأحمر منح اللاعب شيكًا قيمته 25 مليون جنيه، فى خطوة إيجابية جديدة حول بقاء اللاعب مع الفريق، وعدم رحيله فى يناير المقبل كما أشاع البعض.

ويخصص مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى، برنامجًا خاصًا للاعب من أجل رفع اللياقة البدنية للاعب وتجهيزه للمرحلة القادمة، خاصة أن الفريق قام بقيد اللاعب ضمن قائمة الفريق المحلية فى بداية الموسم، مع تأكيد بعض المصادر داخل القلعة الحمراء بإقتناع المدرب الشديد بإمكانيات اللاعب وعدم رغبته لرحيله فى المرحلة القادمة.



سبب تأخر الأهلى عن دفع غرامة اللاعب!

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن هناك إتفاق سابق بين اللاعب ومسئولي النادي الأهلى على سداد نصف قيمة الغرامة على أن يقوم اللاعب بسداد النصف الأخر من تعاقده السنوي مع الفريق، ولكن ينتظر مسئولي القلعة الحمراء توافر سيولة مادية فى خزانة الفريق، بعد أن يقوم رعاة الفريق الجدد بإرسال قيمة التعاقد بينهما.



موقف الزمالك من تخفيض غرامة اللاعب

ويرفض نادي الزمالك تخفيض غرامة اللاعب فى الفترة الحالية والوصول إلى أية حلول ودية مع اللاعب، خاصة بعدما تمت زيادة قيمة الدولار الأمريكي فى السوق المصري، مما يعني تزايد قيمة غرامة اللاعب بنسبة تقترب من 30٪ إضافية، الأمر الذي يغلق الباب أمام أية حلول ودية مع اللاعب.