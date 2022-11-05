شاهد.. عارضة أزياء فرنسية شهيرة تعلن إسلامها وتزور مكة المكرمة

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أعلنت عارضة الأزياء الفرنسية من أصول مغربية، مارين الحيمر اعتناقها الإسلام يوم ( الأربعاء) الماضي ، موثقة لحظة نطقها بالشهادتين بمقطع فيديو من داخل أحد مساجد فرنسا.
وأوضحت الحيمر، أنها أشهرت إسلامها قبل بضعة أشهر، لكنها نشرت مقطع فيديو للنطق بالشهادتين (الأربعاء) الماضي، بعد تساؤل الكثيرين عن أمر إسلامها، وبعد أشهر طويلة من التحفظ على حد قولها.
وقالت: “هناك طرق يجب أن تسلكها وحدك من دون عائلة أو أصدقاء، فقط بينك وبين الله..لقد كان اختيارًا للروح والقلب والعقل”.
ونشرت الحيمر، عددا من الصور لها في مكة المكرمة، بجوار الكعبة الشريفة، كما أرفقت عددا من الصور وهي تتلو القرآن الكريم، معبرة عن سعادتها بزيارة الكعبة المشرفة، مؤكدة أن هذه اللحظات تمثل أسعد أيام حياتها.
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Source akhbaar24
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