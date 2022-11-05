اقتصادي / ” دور الصندوق في تمويل القطاع الزراعي ” .. ورشة عمل بغرفة ينبع

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ينبع 11 ربيع الأخر 1444هـ الموافق 05 نوفمبر 2022م واسنظمت غرفة ينبع بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية ورشة عمل بعنوان ( دور الصندوق في تمويل القطاع الزراعي ) بمشاركة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية متعددة الأغراض وبلدية ينبع النخل وذلك بمقر مركز الاحتفالات بينبع النخل وبحضور رؤساء مراكز ينبع النخل وعدد من المسؤولين والمهتمين بالمجال الزراعي والنحالين ومربي الماشية .وتناولت ورشة العمل عدة محاور أبرزها مستقبل تربية النحل بينبع ، ودور الغرفة في تنظيم ورش العمل التي تخدم المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي والنحالين ومربي الماشية إضافة إلى خدمة القطاع الزراعي في المحافظة من خلال التواصل مع المستثمرين المهتمين بالقطاع الزراعي وطرح الأفكار ومناقشة أهم القضايا التي تهم القطاع والتحديات التي تواجهه من أجل الوقوف عليها لخدمة القطاع الزراعي ، إضافة إلى دعم وتمويل الصندوق للمشاريع الزراعية في المحافظة والمنتجات التمويلية المقدمة للمستثمرين والشركات الزراعية وصغار المزارعين ومربي الماشية والنحالين .//انتهى //11:15ت م0022

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