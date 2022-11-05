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اشتعلت النيران في شاحنة بعد مطاردة قامت بها وحدات دورية الطرق السريعة شمال لوس أنجليس يوم (الخميس)، وذلك بعد الإبلاغ عن سرقة الشاحنة.
واندلعت النار في السيارة بالقرب من طريق «لايك هيوز» بعد أن دمرت عجلاتها الأمامية نتيجة الاصطدام بحواجز مرورية.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مطاردة مثيرة في كاليفورنيا.. ألسنة اللهب تلتهم شاحنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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