بعد مطاردة مثيرة في كاليفورنيا.. ألسنة اللهب تلتهم شاحنة

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اشتعلت النيران في شاحنة بعد مطاردة قامت بها وحدات دورية الطرق السريعة شمال لوس أنجليس يوم (الخميس)، وذلك بعد الإبلاغ عن سرقة الشاحنة.

واندلعت النار في السيارة بالقرب من طريق «لايك هيوز» بعد أن دمرت عجلاتها الأمامية نتيجة الاصطدام بحواجز مرورية.

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Source almnatiq

