“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

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المناطق_جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، يصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية على محافظات: الحرث والدائر بني مالك والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

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Source almnatiq

