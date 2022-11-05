“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

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المناطق_جازان
أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، يصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية على محافظات: الحرث والدائر بني مالك والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.
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Source almnatiq
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