مصرع 13 شخصاً في حريق بمقهى في روسيا

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لقي 13 شخصًا مصرعهم جراء حريق اندلع في مقهى في مدينة كوستروما الروسية، على بعد نحو 300 كلم شمال شرق العاصمة موسكو.

وقال حاكم المنطقة سيرغي سيتنيكوف إن الحريق اندلع في مقهى “بوليغون” ليل الجمعة السبت، أُخمد صباحًا، مبيناً أن المعلومات الأولى تشير إلى تسبب الحريق بسقوط 13 ضحيّة، وإصابة 5 آخرين بجروح.

وذكرت سلطات الطوارئ أن الحريق أتى على مساحة 3500 متر مربع، فيما تم إجلاء 250 شخصًا من المبنى.



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Source akhbaar24

