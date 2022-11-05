لحملة الثانوية فأعلى .. جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

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كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في عدة مدن.
وأوضحت الجامعة، أن المسمى الوظيفي هو: أمين مستودع، بينما الشروط المطلوبة: حاصل على شهادة الدبلوم بدون خبرة سابقة، حاصل على شهادة الثانوية العامة مع خبرة سنتين في المجال، معرفة أساسيات الرياضيات، فهم أنظمة القياس المتري.
وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع جامعة الملك سعود
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Source almnatiq
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