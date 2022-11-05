طيارو “الخطوط الكينية” يُضرِبون عن العمل.. و2.5 مليون دولار خسائر متوقعة يوميا

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أعلنت الخطوط الجوية الكينية، اليوم (السبت)، تعطل رحلاتها الجوية، بعد أن بدأت نقابة الطيارين إضرابًا، على الرغم من مطالبة الحكومة لهم بالتراجع عنه.

وسيؤثر الإضراب، الذي تقرر أن يبدأ في الساعة 6.00 صباحا بالتوقيت المحلي، على آلاف المسافرين بغرض الأعمال والعطلات في أحد أهم مراكز الطيران في القارة الأفريقية.

وكانت نقابة الطيارين قالت في وقت سابق إنها ستدخل في إضراب بسبب خلاف بشأن مساهمات معاشات التقاعد وتسوية الأجور المتأخرة لأعضائها؛ بعد مرور 14 يوما دون تعامل إدارة الشركة مع شكواهم.

ووصفت شركة الطيران الإضراب بأنه غير قانوني وقالت إنه قد يعرض تعافيها من الجائحة للخطر، وقد تخسر الشركة 2.5 مليون دولار على الأقل في اليوم، فيما أصدر وزير النقل الكيني كيبشومبا موركومين، نداء إلى نقابة الطيارين بعدم المضي قدما في الإضراب.



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Source akhbaar24

