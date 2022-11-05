تعليم المدينة المنورة يقيم فعاليات المرسم الحُر

︎ . المناطق_ المدينة المنورة أقام تعليم المدينة المنورة ممثلاً في قسم التربية الفنية فعاليات – المرسم الحُر – بحضور عدد من معلمي التربية الفنية وطلابهم ، وذلك بالمعسكر الكشفي بالمدينة المنورة . وتنوّعت أعمال الطلاب المختلفة بين أعمال وطنية ومناظر طبيعية وأعمال من الطبيعة الصامتة والبورتريه بخامات متباينة وأساليب مختلفة . وتضمنت فعاليات المرسم الحُر الذي هدف إلى إكساب الطلاب مهارات وخبرات فنية متنوعة وتغيير البيئة المدرسية المعتادة ومشاهدة خبرات وأعمال مختلفة من المعلمين والطلاب . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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