حطـام صاروخ صيني يتسبب بإغلاق المجال الجوي بإسبانيا مؤقتاً

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أغلقت السلطات الإسبانية، المجال الجوي فوق منطقة كاتالونيا الشمالية الشرقية و3 مناطق أخرى؛ نظراً للمخاطر المرتبطة بمرور حطام الصـاروخ الصيني “لونج مارش 5 بي” بالمجال الجوي الإسباني

وتسبب الإغلاق في تأخير نحو 300 رحلة جوية في البلاد، حيث تم تقييد الرحلات الجوية تماماً من الساعة 9:38 حتى الساعة 10:18 صباحاً.

فيما أفادت وكالة الفضاء الصينية بأن الصاروخ عاد إلى الغلاف الجوي في الساعة 6:08 مساءً (بتوقيت بكين)، مؤكدةً تعرضه للاحتـراق نتيجة احتكاكه أثناء دخول الغلاف الجوي ما أدّى إلى انفجـاره وسقوط بقاياه في المحيط الهادئ.



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Source akhbaar24

