مستجدات الغـزو الروسي.. إجلاء الآلاف من خيرسون والبرد يُحاصر الأوكرانيين

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أعلنت روسيا استمرار عمليات إجلاء الآلاف من سكان مدينة خيرسون الأوكرانية بشكل يومي، حيث تزامن ذلك مع توجيه الولايات المتحدة الأمريكية اتهامات لروسيا بجعل المدنيين في أوكرانيا يتجمدون من البرد.

اتهامات لروسيا بجعل الأوكرانيين يتجمدون برداً



اتهمت الولايات المتحدة، روسيا بأنها ترغب في جعل الأوكرانيين يتجمدون من البرد هذا الشتاء في ظل استمرار القوات الروسية في قصـف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، الأمر الذي تسبب في قطع الكهرباء عن أكثر من 4.5 مليون شخص.

واتفق وزراء خارجية الدول الصناعية السبع على مساعدة أوكرانيا في إصلاح منشآت توزيع الكهرباء والمياه التي تعرضت للقصـف في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب توفير مضخات مياه وسخانات وحاويات للإسكان ومراحيض وأسرّة وبطانيات أو خيام.

روسيا تُجلي الآلاف من خيرسون يومياً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إجلاء أكثر من 5 آلاف مدني يومياً من منازلهم في مدينة خيرسون، كما تعهدت بتحويل المدينة إلى حصن قبل هجـوم أوكراني متوقع.

وأكدت السلطات المعينة من روسيا، عدم فرض حظر تجول في خيرسون بعد دقائق من إعلانها الأمر، فيما شبّهت كييف عمليات الإجلاء بعمليات الترحيل التي جرت أثناء الحقبة السوفيتية قبل انهيار الاتحاد السوفييتي.

مساعدات عسكرية أمريكية جديدة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستدفع تكلفة 45 دبابـة من طراز تي-72 من جمهورية التشيك سيتم تجديدها.

وستقدم واشنطن لأوكرانيا تمويلاً لتجديد بعض صواريـخ أنظمة هوك للدفاع الجوي، إضافة إلى أموال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية البالغة 400 مليون دولار، وكذلك تمويل لشراء 1100 نظام جوي تكتيكي بلا تدخل بشري من طراز فينكس جوست و40 زورقاً نهرياً مصفحاً.

بولندا تقيم سياجاً شائكاً على الحدود الروسية

تواصل السلطات البولندية مد سياج شائك وتثبيته إلى أعمدة على الحدود مع جيب كالينيننغراد الروسي، في مسعى لمنع العبور غير القانوني للحدود بين الجانبين.

وأفادت بأن السياج الشائك سيكون بارتفاع مترين ونصف وعلى عمق 3 أمتار، وسيكون مزوداً بأجهزة إلكترونية، حيث أنهى الجنود إقامة جزء بطول 500 متر قرب بلدة جيردزيني الحدودية.

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Source akhbaar24

