“سعود الطبية” تُبرز الأطعمة المفيدة والضارة لصحة الأم وجنينها أثناء الحمل

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حددت مدينة الملك سعود الطبية، أبرز الأطعمة المفيدة والضارة لصحة الأم وجنينها أثناء فترة الحمل.
وشددت المدينة، على ضرورة حرص الأم الحامل على تناول 5 حصص يومية من الفواكه والخضراوات، والإكثار من الألياف، إلى جانب تناول النشويات والبروتينات ومشتقات الألبان قليلة الدسم.
وحذرت من الإكثار من تناول الكافيين أثناء الحمل، والإكثار من تناول التونة، والإكثار من فيتامين A، مشيرةً إلى ضرورة تجنب تناول الأسماك واللحوم النيئة أثناء فترة الحمل.
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Source akhbaar24
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