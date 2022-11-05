الآلاف يخرجون باحتجاجات في مالي بسبب تصريحات مسيـئة للإسلام

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خرج الآلاف من المتظاهرين في شارع الاستقلال وسط العاصمة المالية باماكو؛ احتجاجاً على تصريحات أدلى بها أحد الكتاب تحتوي على عبارات مسيـئة للقرآن الكريم والإسلام.
ودعت التظاهرة التي تبناها المجلس الإسلامي الأعلى في مالي، إلى اعتقال مُطلِق التصريحات المسيـئة ومحاكمتـه، وسط رفع لافتات تحمل عبارات “لا للتجديف” و “لا لمزيد من التهجم على الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم”.
وأصدر المدعي العام بياناً بشأن الواقعة، مشيراً إلى أن 6 أشخاص وُضعوا رهن الحبـس الاحتياطي على خلفيّة “إهانة ذات طابع ديني من شأنها التسبّب بالإخلال بالنظام العام”.
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Source akhbaar24
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