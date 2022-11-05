“المياه الوطنية”: 5 خطوات لإيقاف رسائل خدمة الحد الاستهلاكي

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المناطق_الرياض

أوضحت شركة المياه الوطنية، آلية وخطوات إيقاف الرسائل الواردة من خدمة “الحد الاستهلاكي” على التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة.

وأفادت الشركة، بأنه يمكن إيقاف رسائل خدمة الحد الاستهلاكي عن طريق الدخول إلى التطبيق، وتسجيل الدخول، ثم اختيار معدل الاستهلاك والضغط على “المزيد”.

وأضافت أن خطوات إيقاف الرسائل تتضمن أيضاً اختيار “تحكم في استهلاكك”، ثم إزالة علامة “صح” في أيقونة “أرغب بتلقي الإشعارات على جوالي المسجل”، وبعدما الضغط على أيقونة “تغيير الحد الاستهلاكي الخاص بي”.

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Source almnatiq

