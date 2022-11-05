إيلون ماسك يُعلق على تسريح موظفين في “تويتر”

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علق المالك الجديد لشركة “تويتر” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على قراره بتسريح نحو 50% من موظفي الشركة التي يعمل بها 7.5 ألف موظف.

وأعرب ماسك عن أسفه لتسريح هذا العدد من الموظفين، مشيراً إلى أنه لا يوجد أمامه خيار آخر بسبب خسارة الشركة يومياً أكثر من 4 ملايين دولار.

ولفت إلى أنه جرى اتخاذ بعض الإجراءات لضمان خروج الموظفين من الخدمة بشكل لائق، ومنها منح كل من خرج من الخدمة راتب 3 أشهر كتعويض، وهو ما يزيد على المبلغ القانوني بنسبة 50 %.



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Source akhbaar24

