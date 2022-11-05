الدكتور فيصل الفقير يودع شركة صدارة للكيميائيات

︎

.



ودع الدكتور فيصل محمد الفقير شركة صدارة للكيميائيات بكلمات معبرة بعد أن شغل بها منصب الرئيس التنفيذي لعدة أعوام حيث حصدت خلالها الشركة على عدة جوائز و إنجازات و تحولها للمسار الصاعد ، و كانت تلك كلمات الوداع التي نشرها حيث قال الدكتور :-

بعد خمسة أعوام أمضيتهـا كرئيس تنفيذي لشركـة صـدارة لكيميائيات، تأتي النهاية مثلهـا مثل أي مرحلة في رحلة الحياة. لقد كانت الرحلة حافلة وثرية بالعمل الجاد والدؤوب، أفتخر فيها بما حققناه سوياً كفريق عمل، حيث تمكنا، بعـد توفيق الله، من تحقيق العديـد مـن المستهدفات، وتسجيل المزيد من النجاحات، وتجاوز التحديات. هذه النهاية هي بداية رحلة جديدة لي وأخرى للشركة، حيث ما تزال لقصة نجاحاتها بقية بإذن الله تعالى.

لقد حققنا خلال الخمسة أعوام الماضية نقلة نوعية في بيئة عمل الشركة وتعزيز متانتها وسمعتها ومرونتها وقدرتها على التكيـف مـع الظروف العصيبة، بالإضافة إلى تحقيـق العديد من المنجزات الجوهرية.

خالص الشكر والتقدير والعرفـان لـكـل مـن سـاهم معنا في تحقيـق هـذه النجاحات، وأخـص بالذكر سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، وسمو وزير الطاقة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، وكذلك الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والشركات، الذين كانوا بحق أحد شركاء النجاح لشركة صدارة للكيميائيات.

ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لزملائي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الموقـر على دعمهم ومساندتهم التي كان لهـا، بعـد توفيق الله، الأثر البالغ في تحقيـق الأهـداف المرجوة خلال فترة عملي، ولكافة زملائي منسوبي شركـة صـدارة للكيميائيات الذين وضعوا بجدهم واجتهادهم ومثابرتهم الشركة على خارطة النجاح، متمنيا لي ولكم التوفيق والنجاح.



