“الزكاة والجمارك”: يمنع استيراد شجرة الكريسماس أو أي شعارات لديانات غير الإسلام

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ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار حول مدى إمكانية استيراد شجرة الكريسماس أو شعارات تحمل علامات لديانات غير الإسلام. وأكدت الهيئة، أنه يمنع استيراد شجرة “الكريسماس”، أو أي شعارات أخرى تحمل علامات ديانات غير الإسلام. ونوهت إلى أن الاستيراد للأفراد يجب أن يكون بكمية ذات طابع شخصي وليست للغرض التجاري، كما يتم تحديد الاشتراطات وكميات المُنتجات الغذائية والدوائية والتجميلية من قبل الهيئة.

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