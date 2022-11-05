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أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية أدلة على صفقات بيع الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا.
وقال روبرت مالي، إنه توجد أدلة واضحة على استخدام مسيرات إيرانية الصنع باعتها طهران لموسكو في أوكرانيا رغم نفي إيران.
وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران: “طهران تعتقد أنها ستفلت إذا ساعدت العدوان الروسي الوحشي بالخفاء وهو ما لن يحدث”.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأمريكي لإيران: طهران لن تفلت إذا ساعدت روسيا بالمسيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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