المبعوث الأمريكي لإيران: طهران لن تفلت إذا ساعدت روسيا بالمسيرات

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أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية أدلة على صفقات بيع الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا.

وقال روبرت مالي، إنه توجد أدلة واضحة على استخدام مسيرات إيرانية الصنع باعتها طهران لموسكو في أوكرانيا رغم نفي إيران.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران: “طهران تعتقد أنها ستفلت إذا ساعدت العدوان الروسي الوحشي بالخفاء وهو ما لن يحدث”.

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Source almnatiq

