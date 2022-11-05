“أمانة حائل” توقف عروضاً غنائية مُخالفة داخل أحد المقاهي

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أعلنت أمانة منطقة حائل، إيقاف عروض غنائية مُخالفة لأنظمة التراخيص جرى إقامتها في أحد المقاهي. وأوضحت الأمانة، أنه جرى إيقاف تلك العروض الغنائية المخالفة، مع تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المقهى المسؤول عن إقامتها.

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