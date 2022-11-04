حتى لا تقع فريسة.. نصائح من عضو بالنيابة العامة لتجنب الاحتيال المالي (فيديو)

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المناطق ـ متابعات
قدم عضو النيابة العامة “سعد المنصور”، اليوم، نصائح مهمة لتجنب الاحتيال المالي، مشيرا إلى أن السر في الاحتيال هو إفشاء المعلومة.
وأوضح في تصريحات لقناة الإخبارية، أن الاحتيال المالي هو الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق، بالكذب أو الخداع أو الإيهام.
عقوبة الاحتيال المالي
وبين أن الأنظمة في المملكة وضعت عقوبة صارمة لهذا التصرف، ونص نظام مكافحة الاحتيال المال على معاقبة كل من يرتكب هذا الفعل السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
نصائح لتجنب الاحتيال المالي
وشدد على ضرورة انتشار الوعي بين الناس، لمنع الاحتيال، متابعا: “لا تعطي أي شخص معلومات سرية إلا عن طريق المنصات المعتمدة المعروفة”، مشددا على أن التحويلات يجب أن تكون عن التطبيقات الخاصة، وعدم الثقة “تثق بأي شخص يطلب منك معلومات سرية”.
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Source almnatiq
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