أميرِ منطقة حائل وسموُّ نائبِه يعزيان المليحان في وفاة والدتهم

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قدَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل العزاءَ لأسرة المليحان في وفاة والدتهم منيرة بنت سليمان بن راشد الحويداء رحمها الله.

جاء ذلك خلال زيارة عزاء لسموِّ أمير المنطقة إلى منزل أبناء الفقيدة – اليوم – وكان في استقبال سموِّه ابنُ الفقيدة مليحان وأشقاؤه وشقيق الفقيدة، سائلاً الله أن يتغمدَها بواسع رحمته،وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.

وبعثَ سموُّ نائب أمير المنطقة برقيةَ عزاء لابن الفقيدة وأشقائه وأسرتها، داعياً الله أن يتقبل الفقيدة بواسع رحمته،وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.

من جهتهم ،أعربَ أبناء الفقيدة وأقاربها عن شكرهم لسموِّ أمير منطقة حائل وسموِّ نائبه على تعزيتهما التي خفَّفت المصاب الأليم ، داعين الله أن يجعل ما قام به سموُّهما في ميزان حسناتهما ،وأن يكتب لهما الأجرَ والثواب، وأن يتغمدَ الفقيدة بواسع رحمته وفسيح جناته إنه سميع مجيب.

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Source almnatiq

